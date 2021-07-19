РИАМО - 19 июл. Оборудование новой автостоянки рядом с южным выходом из парка «Фабричный пруд» в подмосковном Реутове начнется в этом году, параллельно будет благоустроена прилегающая территория, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«<...> Мы системно уделяем внимание всей дорожной инфраструктуре, обязательно обновляем тротуары, расширяем парковочное пространство, устанавливаем светодиодное освещение и делаем ливневки там, где их нет. Вместе с АО «ВПК «НПО машиностроения» каждый год стараемся реализовывать как минимум один значимый для города и предприятия проект совместными усилиями. В этом году таким проектом станет расширение территории от медсанчасти предприятия до улицы Железнодорожной в южной части парка Фабричного пруда», - сказал Каторов.

Он уточнил, что благоустройство предусматривает не только ремонт асфальтового покрытия, но и принципиально новую организацию территории, основанную на лучшем мировом опыте.

«Это позволит сделать путь пешеходов безопасным и удобным, а для водителей создаст дополнительные машино-места. Приходить в парк смело можно будет не только пешком, но и приезжать на машине, при этом заранее зная, что место для парковки точно найдется», - подчеркнул глава Реутова.

Помимо этого, появится новое освещение, будет реализован весь комплекс работ по современному благоустройству.