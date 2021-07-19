РИАМО - 19 июл. Более 1 тыс. столичных школьников сдали единый госэкзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в дополнительный период, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

«17 июля прошел резервный день для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ по всем предметам. Также в этот день участники сдали ГВЭ по математике», – сказала руководитель Регионального центра обработки информации Москвы Оксана Карклина.

Дополнительный период ЕГЭ длился с 12 по 17 июля. Сдать экзамен в дополнительный период могли школьники, которые пропустили сдачу испытаний из-за болезни, карантина, участия в спортивных сборах и соревнованиях, конкурсах или другой уважительной причины.

Кроме того, сдать экзамены в дополнительный период могли выпускники, у которых экзамены по выбору выпали на резервный день основного периода. Те школьники, которые не собираются поступать в вузы, ЕГЭ не сдавали.

Выпускники, прошедшие испытания с 12 по 14 июля, смогут узнать результаты не позднее 28 июля, а те, кто писал экзамены 17 июля – до 29 июля.

Если возникли претензии по оценке экзаменов, выпускники могут подать апелляцию на сайте mos.ru в течение двух рабочих дней с момента официальной публикации результатов. В дни подачи апелляций онлайн-услуга доступна круглосуточно.

В этом году во всех пунктах проведения экзаменов было обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований: организовано несколько входов в здание, а проход осуществлялся строго по графику. На входе участникам измеряли температуру. Для соблюдения социальной дистанции в аудиториях сдавали экзамен не более восьми человек.