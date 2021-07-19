РИАМО - 19 июл. Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести федеральное единовременное пособие в 10 тыс. рублей для пенсионеров за прохождение вакцинации от коронавируса, сообщает RT.

Он написал письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова. Депутат отметил, что регионы вводят меры стимуляции для вакцинации пожилых, но, по его мнению, не хватает общей, федеральной меры.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от Covid-19», — написал Василий Власов.

Депутат считает, что это будет значительной мерой поддержки для пожилых и стимулом сделать прививку.

Ранее в Госдуме предложили давать дополнительный оплачиваемый отпуск тем российским работникам, которые прошли процедуру вакцинации добровольно или собираются это сделать.

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Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- В Госдуме предложили платить пенсионерам 10 тыс рублей за вакцинацию от Covid‑19. Идея принадлежит депутату Госдумы Василию Власову.

- За сутки в России зарегистрировали 24 633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 504 больных. В Москве - 4 007.

- 42 тыс человек привились от Covid‑19 в Гостином дворе в Москве за 2 недели. 40 тыс. человек получили первый компонент вакцины, еще 2 тыс. человек — второй.