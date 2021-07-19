РИАМО - 19 июл. За последние сутки в Москве выявили 4007 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в городе выявили 1 467 142 случая Covid-19, сообщает столичный оперштаб.

С понедельника в столичных ресторанах отменили вход по QR-кодам. С 28 июня посещать заведения общепита можно было только вакцинированным горожанам, тем, кто переболел коронавирусом не менее полугода назад, а еще людям с отрицательным ПЦР-тестом.

Врачи напоминают, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации. Поставить прививки от коронавируса в Москве можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах и павильонах «Здоровая Москва».

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Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- В Госдуме предложили платить пенсионерам 10 тыс рублей за вакцинацию от Covid‑19. Идея принадлежит депутату Госдумы Василию Власову.

- За сутки в России зарегистрировали 24 633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 504 больных. В Москве - 4 007.

- 42 тыс человек привились от Covid‑19 в Гостином дворе в Москве за 2 недели. 40 тыс. человек получили первый компонент вакцины, еще 2 тыс. человек — второй.