РИАМО - 19 июл. К 8 утра понедельника автобусы КМ перевезли более 23,4 тыс. пассажиров из-за частичного закрытия Сокольнической линии столичной подземки, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

162 автобуса особо большого класса ходят с интервалом менее минуты.

В ведомстве отметили, что наземный транспорт справляются с увеличенной нагрузкой — все работает штатно.

На станции «Спортивная» пассажиров было больше, чем обычно, в 3,8 раза, на «Тропарево» — в 1,4 раза.

Пассажирам «красной» ветки метро рекомендуют пользоваться МЦК, Калужско-Рижской и Солнцевской линиями. Это позволит сэкономить время.

Участок «красной» ветки метро от станции «Спортивная» до станции «Тропарево» закрыт для пассажиров с 17 июля по 8 августа.