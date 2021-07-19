РИАМО - 19 июл. Прививку от коронавиурса в столичном Гостином дворе сделали 42 тыс. человек за 2 недели работы пункта, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

40 тыс. человек получили первый компонент вакцины, еще 2 тыс. человек - второй.

Центр вакцинации в Гостином дворе – один из крупнейших в России и в Европе. Каждый день здесь могут прививать от коронавирусной инфекции 7 тыс. человек.

Для вакцинации в Гостином дворе сейчас используют вакцину «Спутник V», для повторной вакцинации – «Спутник Лайт» и «Спутник V». Оба препарата разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и подтвердили свою эффективность и безопасность.

Одновременно здесь могут прививать 50 человек. Пункт вакцинации работает ежедневно с 8:30 до 22:00.

Также прививки от коронавируса можно сделать в городских поликлиниках, других мобильных пунктах и павильонах «Здоровая Москва».

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Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- В Госдуме предложили платить пенсионерам 10 тыс рублей за вакцинацию от Covid‑19. Идея принадлежит депутату Госдумы Василию Власову.

- За сутки в России зарегистрировали 24 633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 504 больных. В Москве - 4 007.

- 42 тыс человек привились от Covid‑19 в Гостином дворе в Москве за 2 недели. 40 тыс. человек получили первый компонент вакцины, еще 2 тыс. человек — второй.