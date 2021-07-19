РИАМО - 19 июл. В столице сейчас строится и проектируется 305 новых жилых домов по программе реновации, с начала программы построено 128 новостроек, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящее время в строительстве и проектировании находится 305 домов по программе реновации суммарной площадью 5,3 млн кв. м», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, с начала программы построено 128 новостроек площадью 1,7 млн кв. м., 107 из них передали под заселение.

«На сегодняшний день в процессе оформления переселения по программе находятся более 43,5 тыс. жителей 290 домов, порядка 80% из которых уже получили ключи от новых квартир», – добавил Андрей Бочкарев.

Ранее он заявлял, что с начала года под заселение по реновации передали 31 дом. Новое жилье получили почти 11 тыс. человек.

Программа реновации утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир и порядка 1 млн москвичей.