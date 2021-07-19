РИАМО - 19 июл. Свыше 200 млн рублей удалось сэкономить пассажирам столичной подземки с помощью акции «Время ранних», которая действует на «розовой» и «фиолетовой» ветках столичной подземки, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Таким образом, проект помог разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию в утренние пиковые часы на 6,7%.

Оплатить проезд в московском метро со скидкой 50% можно с открытия подземки до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Кроме того, цена проезда снижена на ж/д из Подмосковья до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала. В результате около 500 человек перестали пересаживаться на Выхино в час пик.

«Акция «Время ранних» демонстрирует свою востребованность у жителей. Благодаря проекту в утренние часы пик на Таганско-Краснопресненской линии стало свободнее на 6,7%. Дополнительно разгрузить линию помогло снижение стоимости проезда на железной дороге», — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Акция «Время ранних» была запущена в ноябре прошлого года. А с 12 мая была снижена цена на поездки на Казанском направлении МЖД с 20 областных станций.

Проект «Время ранних»: как получить скидку 50% на проезд в метро>>