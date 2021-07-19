РИАМО - 19 июл. На текущей неделе в Москве и Московской области аномальная жара спадет, температура воздуха будет держаться на уровне 23-25 градусов тепла, почти каждый день возможны кратковременные дожди, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Можно сказать, что сегодня прощальный день с жарой. В ночь с понедельника на вторник над регионом пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет похолодание, дожди и грозы», - сказал Синенков.

Он отметил, что во вторник температура воздуха составит 28-29 градусов тепла. Далее температура будет понижаться. В среду воздух прогреется до плюс 25 градусов, в четверг - до плюс 23 градусов.

Почти каждый день возможны кратковременные дожди, ветер будет северный, северо-западный. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 742 мм рт. ст.