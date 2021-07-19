РИАМО - 19 июл. На региональном портале госуслуг Подмосковья появилась в электронном виде услуга «Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С приходом пандемии на врачей легла колоссальная нагрузка. Мы стремимся упростить те процессы, с которыми приходится сталкиваться медикам. С переводом услуги по получению квалификационной категории в электронный вид специалисты здравоохранения могут подать заявление и получить результат в режиме онлайн», – сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

По его словам, раньше медработникам приходилось ходить за документом лично в МФЦ или в аттестационные организации. Также сократился на месяц срок предоставления услуги. Теперь она занимает 90 дней, вместо 120.

Услуга доступна в разделе «Личные документы» – «Документы для отдельных случаев».

При подаче заявления необходимо загрузить документ, удостоверяющий личность, документы об образовании, сканы трудовой книжки, аттестационный лист и отчет о профессиональной деятельности.

Затем назначается очный этап, на котором проходит тестовый контроль знаний и собеседование. Результаты все испытаний оценивает аттестационная комиссия. Решение об оказании услуги приходит в личный кабинет.

Аттестация проводится по должностям медицинских и фармацевтических работников. Работнику может быть присвоена вторая, первая или высшая квалификационные категории. На присвоение более высокой квалификации специалист может претендовать через 3 года после получения предыдущей.

Проверка полного пакета документов будет происходить автоматически, как и генерация решения. Это позволит исключить ошибки при проверке человеком.