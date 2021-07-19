РИАМО - 19 июл. На региональном портале госуслуг Подмосковья появилась в электронном виде услуга «Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
По его словам, раньше медработникам приходилось ходить за документом лично в МФЦ или в аттестационные организации. Также сократился на месяц срок предоставления услуги. Теперь она занимает 90 дней, вместо 120.
Услуга доступна в разделе «Личные документы» – «Документы для отдельных случаев».
При подаче заявления необходимо загрузить документ, удостоверяющий личность, документы об образовании, сканы трудовой книжки, аттестационный лист и отчет о профессиональной деятельности.
Затем назначается очный этап, на котором проходит тестовый контроль знаний и собеседование. Результаты все испытаний оценивает аттестационная комиссия. Решение об оказании услуги приходит в личный кабинет.
Аттестация проводится по должностям медицинских и фармацевтических работников. Работнику может быть присвоена вторая, первая или высшая квалификационные категории. На присвоение более высокой квалификации специалист может претендовать через 3 года после получения предыдущей.
Проверка полного пакета документов будет происходить автоматически, как и генерация решения. Это позволит исключить ошибки при проверке человеком.
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