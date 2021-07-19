РИАМО - 19 июл. Пользователи Twitter опубликовали фото и видео густого тумана, накрывшего Московский регион минувшей ночью.

На выложенных в Сеть снимках запечатлены ночные пейзажи - городские улицы и загородные виды в дымке. В некоторых местах туман продержался до утра.

«На улице туман и безумно свежо», - отметила пользовательница с ником @dammmnitaliano.

на улице туман и безумно свежо ✨✨✨ мне стало даже лучше pic.twitter.com/zGfCrMGGxO — сабвей серф ищет мьюч ! 🍓 (@dammmnitaliano) July 19, 2021

По мнению @Emily_3074, туман, тепло и свежесть на улице - это идеальная погода.

Идеальная погода, туман, тепло, свежо, ну лучшее что может быть pic.twitter.com/BvNUcBgGUD — Малиновый чай (@Emily_3074) July 19, 2021

Многие пользователи подчеркнули, что туман был настолько плотным, что за окном практически ничего не было видно. Жители столичного региона почувствовали себя героями фантастических книг и игр.