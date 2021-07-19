РИАМО - 19 июл. Летние веранды московских кафе рекомендовали закрыть из-за сильного ветра и грозы, которые ожидаются в понедельник и 20 июля, сообщает ТАСС.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению синоптиков, что 19 и 20 июля местами по Москве ожидаются гроза, ливневый дождь, при грозе - усиление ветра с порывами до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», - сказали в пресс-службе департамента торговли услуг Москвы.

Все конструкции на верандах нужно укрепить, а зонты закрыть.

«Желтый» уровень опасности в столице из-за сильного ветра объявлен с 10:00 понедельника до 10:00 21 июля.

С понедельника в Москве сняли ограничения на посещение кафе и ресторанов по QR-кодам.