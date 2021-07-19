РИАМО - 19 июл. Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы, после совершения преступления ее бывший молодой человек покончил с собой, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 18 июля 2021 года вблизи жилого дома на улице Борисовские пруды обнаружено тело женщины 1988 года рождения с травмами характерными при падении с большой высоты.

Предварительно следствие полагает, что мужчина приехал забрать вещи к бывшей возлюбленной, у них произошла ссора и он толкнул ее с высоты 15 этажа. Затем он покончил с собой.

На месте работают следователи и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Мужчине посмертно назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование по уголовному делу продолжается.