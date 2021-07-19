РИАМО - 19 июл. Раздел с актуальными вакансиями в малых и средних компаниях Москвы появился на сайте центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Сегодня в Москве 772 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Они осуществляют свою деятельность в самых разных отраслях городской экономики. Партнеры центра развития карьеры — это надежные работодатели, которые предлагают востребованные вакансии и дают возможность профессиональной реализации для кандидатов с любым опытом», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Например, на сайте можно найти вакансии контент-менеджера, веб-дизайнера, маркетолога, финансового аналитика. Отправить резюме можно через форму в разделе «Вакансии». Пользователю придет автоматическое письмо о получении резюме, также ему откроется доступ в закрытый Telegram-канал со свежими вакансиями и консультациями по кадровым вопросам.

Консультанты центра проведут первичный отбор кандидатов с учетом требований работодателей. Резюме подходящих соискателей передадут компаниям, чтобы те связались с кандидатами напрямую.

Для представителей малого и среднего бизнеса консультанты готовы дистанционно подобрать специалистов из собственной закрытой базы. Информация об этом предложении находится в разделе «Партнерство».

Комплекс «Техноград» на ВДНХ предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Центр развития карьеры — одно из направлений деятельности комплекса.