РИАМО - 19 июл. Журналистка интернет-издания «Лента.ру» Анастасия Завьялова была задержана в центре Москвы за препятствование работе полицейских, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

«17 июля в 21:45 на Чистопрудном бульваре за воспрепятствование служебной деятельности сотрудниками полиции была задержана гражданка 1996 г. р.», - отметили в пресс-службе.

Полиция неоднократно требовала от девушки прекратить противоправное поведение, но она не реагировала. Также девушка не заявила о своем статусе журналиста.

В отношении девушки составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка).

Ранее «Лента.ру» сообщила, что журналистка стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. Завьялова начала видеосъемку и попросила полицейских разъяснить ситуацию, а затем была задержана.