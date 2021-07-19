РИАМО - 19 июл. В виртуальном музее Главархива «Москва — с заботой об истории» появился раздел о жизни в столице в 1980-х годах и летней Олимпиаде, сообщается на официальном сайте мэра города.

В разделе собрали большую коллекцию предметов эпохи: фотографии города и москвичей, факел эстафеты олимпийского огня, памятные медали, грампластинки и даже интересные экземпляры часов.

Раздел о 1980-х годах подготовили в честь открытия XXII летних Олимпийских игр, которое состоялось 19 июля. В преддверии международных соревнований в Москве строили рестораны и кафе, названия станций метро на схемах получили английский перевод. Тогда столица приняла более 5 тыс. спортсменов в числе делегаций из 80 стран.

Кроме того, после Олимпиады в городе начались массовые занятия спортом. В 1985 году город принял XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов.