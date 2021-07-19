РИАМО - 19 июл. С 19 по 25 июля на страницах городских парков в социальных сетях проведут лекции, мастер-классы и экскурсии в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, парк «Фили» познакомит с техникой йоги-нидра. Эта методика поможет расслабиться и избавиться от чувства тревожности. Посмотреть мастер-класс можно 19 июля в 15:00.

Лекцию о свойствах плазмы и работе электрических проводников опубликуют в социальных сетях Бабушкинского парка 21 июля в 12:00. В этот же день в 14:00 парк «Сокольники» расскажет о жизни подопечных птичьего приюта.

Кроме того, 23 июля в 20:00 Лианозовский парк проведет прямой эфир в Instagram ко Дню китов и дельфинов. Зрителям расскажут, как спасти от исчезновения подводных млекопитающих.