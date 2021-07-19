РИАМО - 19 июл. Столичные промышленные компании могут принять участие в конкурсе «Техновызов», прием заявок продлится до 28 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Победители получат грант на доработку проекта, инвестиции на его воплощение и тиражирование, возможность запуска пилота с корпоративными заказчиками и потенциальными клиентами из числа партнеров», - уточнил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, участники конкурса также станут частью сообщества единомышленников. У компаний появится возможность внедрить свои продукты в инфраструктуру региональных корпораций.

Для участия в конкурсе можно выбрать одно из шести направлений, в их числе «Цифровые решения Technet» и «Умная диагностика в промышленности». Жюри оценит проекты с точки зрения экологичности, оптимизации процессов производства и по другим параметрам.