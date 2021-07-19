РИАМО - 19 июл. На онлайн-платформе «Карта инновационных решений» появился раздел с отечественными разработками в социальной сфере, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В новом разделе «Инновационные решения в сфере социальной защиты населения» представлено свыше 100 российских разработок в социальной сфере. Большинство продуктов создано с использованием технологий искусственного интеллекта, больших данных, дополненной реальности и инклюзивного оборудования», - рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, разработки призваны помочь пожилым людям, горожанам с ограниченными возможностями здоровья и другим группам населения. Инновационные разработки делятся на пять категорий.

Например, браслет-коммуникатор из категории «Устойчивые социальные связи» может помочь слепоглухим людям преодолеть ощущение одиночества. Кроме того, в направлении «Адаптивная среда» представлены бионические протезы конечностей, а в «Новых форматах проживания и заботы» - системы мониторинга состояния здоровья, которые работают дистанционно.

Разместить свои разработки на онлайн-платформе может любая компания из России. «Карта инновационных решений» появилась в столице в сентябре 2020 года для поддержки отечественных разработчиков.