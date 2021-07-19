РИАМО - 19 июл. Электропоезд смертельно травмировал троих мужчин в районе станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел в понедельник около 7:00. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и следователи. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В результате инцидента в пути задерживаются поезда в сторону Москвы и области на участке Фрязино - Ивантеевка.