РИАМО - 19 июл. В столичном районе Замоскворечье на территории Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского появится корпус медицинских технологий, проект утвердила Москомархитектура, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект предусматривает строительство центра высоких медицинских технологий площадью 18 тыс. кв. м», - рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что запланирована реконструкция лабораторно-клинического корпуса, где появится необходимое для помощи пациентам оборудование. В частности, в ходе реконструкции обустроят аптеку, экспресс-лабораторию, в палатах для пациентов на первом этаже разместят 50 коек.

В здании также заработают пять операционных, палаты реанимации и интенсивной терапии, отделение анестезиологии.