РИАМО - 19 июл. В благотворительном сервисе на портале mos.ru появилась категория «Вы помогали» для тех, кто уже делал пожертвования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Перейдя в новую категорию, можно быстро найти фонды, в адрес которых переводил взносы, и при желании снова сделать им пожертвование. Для этого нужно нажать кнопку «Помочь еще раз», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Воспользоваться персональной категорией могут авторизованные пользователи, кто делал пожертвование на странице mos.ru/blago с 14 июля 2021 года. В настоящее время благотворительный сервис mos.ru включает 46 фондов. Горожане могут разово и регулярно делать пожертвования для помощи подопечным благотворительных организаций.

Сервис заработал в октябре 2020 года. На сегодняшний день 11 тыс. пользователей сделали свыше 20 тыс. пожертвований на общую сумму 5,6 млн рублей.