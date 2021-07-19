РИАМО - 19 июл. С января по март 2021 года резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» экспортировали продукцию на сумму 248 млн рублей, что в 2,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В первом квартале этого года объем экспорта продукции резидентов особой экономической зоны столицы составил 248 млн рублей, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что по сравнению с показателями января - марта 2019 года объем экспорта вырос в 4,5 раза. В начале 2021 года больше всего продукции поставили за границу компании, занятые производством микроэлектроники и волоконно-оптического оборудования. Они экспортировали продукцию на сумму более 164 млн рублей.

Столичные экспортеры поставляют продукцию в страны Европы, Азии, США и Канаду. Кроме того, идет развитие партнерских отношений на Ближнем Востоке.

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» объединяет более 180 компаний, работающих в сфере высоких технологий.