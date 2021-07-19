РИАМО - 19 июл. Жители частных домов в Подмосковье подали 13 115 онлайн-заявок на заключение комплексного договора на подключение к газу по президентской программе социальной газификации, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Новая президентская программа «Социальная газификация» позволит подключить к газу порядка 115 тыс. домов в 2917 населенных пунктах. Все домохозяйства, попадающие под программу, будут подключены к ресурсу до конца 2022 года, графики работ опубликованы на официальном сайте Минэнерго Московской области», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В рамках программы социальной газификации газопровод проводят бесплатно до границ участка. Чтобы провести газ до дома, нужно заключить комплексный договор. Удобнее всего заключить такой договор с помощью интерактивной карты «Мособлгаза».

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>