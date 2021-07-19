РИАМО - 19 июл. Поезда Ярославского направления МЖД задерживаются на участке Фрязино - Ивантеевка из-за инцидента с людьми на пути, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В понедельник в 06:40 на участке Зеленый Бор - Ивантеевка произошло травмирование посторонних лиц, которые, по предварительной информации, в нарушение правил безопасности находились на железнодорожном пути перед близко идущим поездом.

В результате произошедшего в пути задерживаются поезда в сторону Москвы и области на участке Фрязино - Ивантеевка.

Граждан призвали неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта.