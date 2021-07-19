РИАМО - 19 июл. Прием заявок на участие в Московском детском чемпионате профессионального мастерства KidSkills пройдет с 1 по 30 сентября, сами состязания продлятся с 1 сентября по 27 ноября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ребята в возрасте от 5 до 10 лет продемонстрируют свои умения в 26 компетенциях. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: 5-7 и 8-10 лет.

В этом году впервые стартует проект FamilySkills для семей школьников от 10 до 14 лет с заданиями в сферах графического дизайна, поварского дела и других.

KidSkills позволяет детям освоить навыки, которые могут пригодиться им в будущем, познакомиться с разными профессиями. В 2020 году в чемпионате KidSkills приняли участие около 10 тыс. человек.