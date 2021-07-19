РИАМО - 19 июл. Загруженность московских дорог составляет 3 балла из 10 возможных, вечером пробки могут достигнуть 7 баллов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Сейчас движение затрудненно на Ярославском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Свободно едут Ленинский и Кутузовский проспекты, а также Звенигородское шоссе.

Пробки зачастую образуются из-за проведения дорожных работ, которые сейчас проходят на 82-м км МКАД (внутренняя сторона), Волоколамском шоссе, Большом Каменном мосту и в других местах.