РИАМО - 19 июл. В аэропортах столичного региона в понедельник утром отменили и задержали 43 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 6 рейсов задержано и 5 отменено. В Шереметьеве задержаны 5 рейсов. В аэропорту Домодедово задержан 21 рейс и 5 отменено.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани 1 рейс отменен.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Минувшей ночью в Москве наблюдался туман, к утру дымка почти рассеялась.