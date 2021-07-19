РИАМО - 19 июл. Туман наблюдается в разных районах Москвы утром в понедельник, дымка постепенно исчезает, передают корреспонденты РИАМО.

Туманно в столичном районе Митино. В Зеленограде тумана уже практически нет, однако, на горизонте не видно Останкинскую башню и «Москва-Сити», которые можно разглядеть в хорошую погоду.

Также фотографией утреннего московского тумана поделился в Instagram ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее МЧС предупредило, что в ночь на 19 июля местами по Московской области ожидается туман с видимостью 200-700 м. При тумане возрастает риск ДТП.