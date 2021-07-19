РИАМО - 19 июл. В понедельник в Москве и Московской области температура воздуха составит до 33 градусов, возможны грозы, местами может выпасть град, сообщается на сайте «Метеоновости».

При переменной облачности местами в регионе прольются кратковременные дожди, кое-где сопровождаемые грозами.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 30-33 градуса, в Подмосковье - 28-33 градуса.

Ветер северо-западного направления разовьет скорость 3-8 м/с, при грозе его порывы могут достигать 12-17 м/с. Атмосферное давление в рамках нормы и составит 741 мм рт. ст.

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