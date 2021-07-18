РИАМО - 18 июл. Врачи считают, что сама по себе жаркая погода, как правило, не приводит к повышению артериального давления у людей, такие изменения связаны с другими причинами, сообщает Nation News.

По результатам исследований, артериальное давление может повышаться при курении, наличии лишнего веса у человека или из-за маленькой физнагрузки. Кроме того, на давление может повлиять чрезмерное употребление соли и напитков с кофеином.

Еще повышение артериального давление у людей связано с употреблением отдельных лекарств. Как отмечают специалисты, к числу таких препаратов относятся антидепрессанты и гормональные средства.