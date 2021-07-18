РИАМО - 18 июл. Водитель автомобиля Toyota наехал на 7-летнюю девочку-велосипедиста во дворе дома 6 по ул. Рябиновой в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Девочка выехала на проезжую часть из-за припаркованной машины. У пострадавшей предварительно диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану верхней губы.

Водитель, который совершил наезд на девочку, с места ДТП не скрывался. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства данной аварии.

Специалисты попросили родителей объяснять детям, что выезжать на велосипеде или самокате, а еще выбегать на проезжую часть из-за припаркованных машин нельзя. Несмотря на приоритет пешеходов перед авто в жилых зонах, нельзя исключать опасность возникновения ДТП.

Столичным водителям рекомендовали быть более внимательными при проезде во дворах жилых домов, а также снижать скорость до минимума.