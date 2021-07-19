РИАМО - 19 июл. Семья может экономить до 25 тыс. рублей в год при оформлении ребенку дошкольного возраста 100%-ного льготного билета на проезд в поездах Центральной ППК, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

Семьи с детьми до 5 лет не платят за проезд ребенка, им не надо получать специальный билет. Для детей от 5 до 7 лет можно оформить бесплатный проезд, а не покупать билет по детскому тарифу.

Например, семье необходимо совершать поездки с ребенком 5 раз в неделю от станции Сергиев Посад до Ярославского вокзала. Стоимость детского билета туда и обратно на этом участке составляет 104 рубля. Семья при оформлении льготного билета со 100%-ной скидкой может сэкономить в год почти 25 тыс. рублей.

Для оформления льготного билета жителям Подмосковья необходимо предъявить в кассе следующие документы: свидетельство о рождении и справка МФЦ, подтверждающая право на бесплатный проезд (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности). Москвичам требуется предъявить только свидетельство о рождении с отметкой о регистрации в столице. Кроме того, для жителей мегаполиса льгота включает право проезда на экспрессах.

С января по июнь 2021 года на станциях Москвы и Подмосковья было оформлено 201 470 разовых билетов и 39 185 билетов туда и обратно для детей от 5 до 7 лет по детскому тарифу со скидкой 75% на сумму более 7,5 млн рублей.

Больше всего маленьких пассажиров было перевезено поездами ЦППК Ярославского направления – более 70 тыс. человек, следом идет Казанское направление – 67 тыс. На третьем месте Горьковское – почти 28 тыс. пассажиров.

Одними из самых популярных маршрутов стали Ярославский вокзал – Сергиев Посад и Железнодорожная – Курский вокзал.

В ЦППК напомнили, что проезд детей в возрасте до 7 лет без сопровождения взрослых не допускается.​