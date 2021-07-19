РИАМО - 19 июл. В столице с понедельника отменили обязательное предъявление QR-кодов для входа в заведения общепита.

Также в мегаполисе теперь разрешено проводить мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке. При этом обязательно должны соблюдаться эпидемиологические требования.

С 28 июня кафе и рестораны в Москве обязаны были пускать гостей только по QR-кодам. Их выдавали привитым от коронавируса, а еще тем, кто перенес инфекцию не более 6 месяцев назад, и людям с отрицательным ПЦР-тестом, действующим в течение 72 часов.

В городе продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать бесплатную прививку можно в поликлиниках, мобильных пунктах, а также в павильонах «Здоровая Москва».

Ранее столичные рестораторы сообщили, что планируют снова ввести в меню бизнес-ланчи и возобновить вечеринки. Кроме того, теперь в заведениях общепита снова доступно бронирование столиков.

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Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

- 106 Covid‑пациентов умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии скончался 24 381 человек.

- Еще 7283 пациента выздоровели после Covid‑19 в столице. На аппаратах ИВЛ находятся 577 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 25 018 случаев коронавируса. В Подмосковье выявили 2554 больных. В Москве - 4357.

- Собянин заявил, что решение об отмене QR‑кодов принято взвешенно. На снижение показателей заболеваемости коронавирусом повлияло выполнение санитарных требований и массовая вакцинация.

- 6 тыс Covid‑коек в столичных стационарах вернутся к плановой работе. Москвичи стали относиться очень ответственно к соблюдению мер санитарной защиты.

- В Москве отмечено снижение числа госпитализированных Covid‑пациентов. Количество заболевших также уменьшилось.

- Власти столицы получают данные по каждому заразившемуся Covid‑19 и привитому. В городе проводится кампания по вакцинации от коронавируса.