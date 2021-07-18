РИАМО - 18 июл. Массовое ДТП произошло на Красноказарменной улице в Москве, там столкнулись 6 автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Дорожная авария случилась в районе 1-го Краснокурсантского проезда.

Из-за ДТП задерживаются трамваи №24, 37, 43, 50, их маршруты временно изменены. Пассажиров общественного транспорта попросили быть внимательными и слушать объявления водителей.

На месте аварии сейчас работают оперативные службы.