РИАМО - 19 июл. С понедельника система QR-кодов в заведениях общепита Московской области стала носить рекомендательный характер. Предприниматели сами решают, оставить их в своем кафе или отменить.

Но если принято решение от отмене OR-кодов, то в кафе и ресторанах следует организовать термометрию на входе, проверку масок и соблюдения социальной дистанции.

Систему входа в заведения общепита по QR-коду ввели в Московской области 28 июня. QR-код подтверждает получение второго компонента вакцины от Covid-19 или однокомпонентной вакцины, либо перенесенную в последние полгода коронавирусную инфекцию.

Кроме того, система QR-кодов перестает быть обязательной для посещения детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков, ночных клубов и дискотек. Но при посещение всех этих мест граждане должны обязательно соблюдать все правила санитарной безопасности.

Смягчение ограничений в Московской области стало возможным благодаря стабилизации ситуации с заболеваемостью Covid-19.

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Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

- 106 Covid‑пациентов умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии скончался 24 381 человек.

- Еще 7283 пациента выздоровели после Covid‑19 в столице. На аппаратах ИВЛ находятся 577 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 25 018 случаев коронавируса. В Подмосковье выявили 2554 больных. В Москве - 4357.

- Собянин заявил, что решение об отмене QR‑кодов принято взвешенно. На снижение показателей заболеваемости коронавирусом повлияло выполнение санитарных требований и массовая вакцинация.

- 6 тыс Covid‑коек в столичных стационарах вернутся к плановой работе. Москвичи стали относиться очень ответственно к соблюдению мер санитарной защиты.

- В Москве отмечено снижение числа госпитализированных Covid‑пациентов. Количество заболевших также уменьшилось.

- Власти столицы получают данные по каждому заразившемуся Covid‑19 и привитому. В городе проводится кампания по вакцинации от коронавируса.