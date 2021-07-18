РИАМО - 18 июл. Корпорация «Ростех» разместила в своих соцсетях фотографию носовой части макета новейшего однодвигательного истребителя пятого поколения, сообщает Газета.ru.

«Ребята, вы действительно думаете, что нам нечем вас больше удивить?» — подписали в корпорации опубликованный снимок.

Также «Ростех» отметил, что новые данные об истребителе планируется разместить в предстоящую полночь.

Показ данного самолета в «Ростехе» анонсировали в начале этой недели, но пока еще никаких подробностей не сообщили.