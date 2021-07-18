РИАМО - 18 июл. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России ходатайствовать о передаче уголовного дела по факту смертельной дорожной аварии на западе Москвы в органы СК. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из-за широкого общественного резонанса по данному делу следователям следует тщательно установить все обстоятельства произошедшей аварии.

Днем 16 июля на пешеходном переходе на улице Авиаторов девушка за рулем машины Mazda сбила трех маленьких детей на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали в больницу, где двое мальчиков скончались. 9-месячная девочка находится в тяжелом состоянии.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Виновнице аварии избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Столичная прокуратура потребовала изменить меру пресечения на заключение под стражу.

На месте аварии на улице Авиаторов возник стихийный народный мемориал. К пешеходному переходу жители столицы несут цветы и игрушки.