РИАМО - 18 июл. Мать обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской Раиса Мазепа скончалась в Москве, сообщает Газета.ru.

Ей было 92 года. О причинах смерти не сообщается.

«Невероятной красоты женщина. Пару лет назад в свои 90+ вместо символического полива Отменить ния лейкой она перед зданием редакции лично и собственноручно посадила 94 анютины глазки», — сказал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Он также поблагодарил Мазепу за ее дочь.

Журналистку Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года. В нее выстрелили в подъезде дома на Лесной улице. Убийца сделал четыре выстрела, один из них был контрольным – в голову.

В 2014 году столичный суд приговорил фигурантов уголовного дела Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева к пожизненному лишению свободы. Первого признали исполнителем, а второго – организатором убийства Политковской.