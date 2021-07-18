РИАМО - 18 июл. Столичные следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов полиции и женщины, между которыми произошел конфликт на юге города, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В одной из соцсетей было размешено видео, на котором женщина толкает руками полицейского, затем к ним подходит другой сотрудник полиции, который хватает женщину за волосы и с силой сажает в служебный автомобиль.

По данному факту организована доследственная проверка.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента», - отметила Иванова.

По ее словам, в рамках проверки специалисты дадут правовую оценку инциденту на предмет наличия признаков преступлений по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.