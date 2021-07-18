РИАМО - 18 июл. По результатам мониторинга YouTube Роскомнадзором администрацией видеохостинга не удалено порядка 5 тыс. запрещенных материалов и фейковой информации, сообщает Газета.ru.

Значительная часть данных видеороликов содержит материалы экстремистских и террористических организаций, которые запрещены на территории России и в иных странах мира, а также содаржат пронаркотический и другой социально опасный контент.

Всего Роскомнадзор направил владельцам YouTube свыше 24 тыс. требований об удалении запрещенного контента.

При этом администрация видеохостинга игнорирует требования ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что в отношении Google LLC, которая владеет YouTube, с начала текущего года было составлено 11 протоколов за неудаление вышеупомянутых противоправных материалов.

Судом рассмотрено 3 протокола. Общая сумма штрафов составляет 6 млн рублей.