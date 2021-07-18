РИАМО - 18 июл. Столичная прокуратура начала проверку в связи с падением 1,5-годовалого ребенка с балкона 6 этажа дома в новой Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в воскресенье 1,5-годовалый мальчик, оставшись без присмотра матери, выпал с балкона квартиры на 6 этаже жилого дома. При этом отец ребенка также находился в квартире. Инцидент произошел в 1-м микрорайоне поселка Московский.

Пострадавший малыш доставлен в больницу.

В ходе обследования жилищно-бытовых условий семьи установлено, что условия проживания там антисанитарные, родители также воспитываются еще двоих детей.

В ходе проверки дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а еще действиям родителей по исполнению своих обязанностей по воспитанию детей.