РИАМО - 18 июл. Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников подчеркнул, что людям, у которых есть антитела к коронавирусу, все равно необходимо сделать прививку. Об этом сообщает Газета.ru.

«Иммунитет переболевших хорошо защищает от тех типов коронавируса, которые вызвали у них болезнь и значительно хуже от новых штаммов — того же «дельта». Иммунитет вакцинированных хорошо защищает от всех штаммов, исключая «бета»- южноафриканский, там эффективность вакцин ниже», — отметил Мясников.

По его словам, иммунитет переболевших и вакцинированных граждан превышает иммунитет только переболевших или только вакцинированных.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 5 958 133 случая Covid-19, умерли 148 419 человек, вылечился 5 341 231 пациент.

В настоящее время в стране зарегистрировано 3 вакцины от коронавирусной инфекции - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

- 106 Covid‑пациентов умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии скончался 24 381 человек.

- Еще 7283 пациента выздоровели после Covid‑19 в столице. На аппаратах ИВЛ находятся 577 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 25 018 случаев коронавируса. В Подмосковье выявили 2554 больных. В Москве - 4357.

- Собянин заявил, что решение об отмене QR‑кодов принято взвешенно. На снижение показателей заболеваемости коронавирусом повлияло выполнение санитарных требований и массовая вакцинация.

- 6 тыс Covid‑коек в столичных стационарах вернутся к плановой работе. Москвичи стали относиться очень ответственно к соблюдению мер санитарной защиты.

- В Москве отмечено снижение числа госпитализированных Covid‑пациентов. Количество заболевших также уменьшилось.

- Власти столицы получают данные по каждому заразившемуся Covid‑19 и привитому. В городе проводится кампания по вакцинации от коронавируса.