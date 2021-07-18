РИАМО - 18 июл. Заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев объяснил, почему 18-летнюю Валерию Башкирову, которая сбила на пешеходном переходе в столице троих детей, до сих пор не заключили под стражу. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Юрист отметил, что при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судом учитываются несколько обстоятельств.

«Первое — сила тяжести совершенного преступления. Это преступление — тяжкое, но не умышленное. <…> Как она сама призналась, она сидела в телефоне, когда совершила наезд на пешеходов. Соответственно, она нарушала правила дорожного движения и умысла в причинении тяжких телесных повреждений и смерти детям у нее не было», — сказал Соловьев.

Он уточнил, что также поводом заключить человека под стражу может быть его намерение и возможность скрыться, чтобы избежать ответственности за преступление. О таком намерении может говорить действующий загранпаспорт или наличие недвижимости за рубежом.

По словам эксперта, третьим обстоятельством для вынесения данной меры пресечения может быть ситуация, в которой оставшийся на свободе человек пытается оказать давление на следствие и свидетелей по его делу.

Юрист отметил, что также роль в принятии судом решения о домашнем аресте могло сыграть и то, что на момент избрания меры пресечения пострадавшие дети находились в больнице в тяжелом состоянии, но были живы.

«Я очень хорошо понимаю людей, которые считают, что человек, который причинил смерть двум деткам даже по неосторожности, должен дожидаться суда в следственном изоляторе. Но нужно в любом случае поступать по закону», — резюмировал специалист.

Днем 16 июля 18-летняя девушка, управляя автомобилем Mazda, сбила троих детей на пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве. 17 июля двое мальчиков в возрасте 5 и 3 лет скончались в больнице. 9-месячной девочке оказывается необходимая медпомощь, она находится в тяжелом состоянии. Суд отправил девушку-водителя под домашний арест до 15 сентября.