РИАМО - 18 июл. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с инцидентом в частной медорганизации в центре столицы, после проведенной там пластической операции пациентке стало плохо, сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, 17 июля в городскую больницу с диагнозом септический шок была доставлена 23-летняя пациентка. Девушке за несколько дней до госпитализации провели пластическую операцию в частной медклинике.

Прокуроры проверят соблюдение клиникой требований законодательства об основах охраны здоровья граждан, лицензионного законодательства, а еще безопасность оказываемых пациентам услуг.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Проверку проводит Замоскворецкая межрайонная прокуратура.