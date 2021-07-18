РИАМО - 18 июл. Столичные рестораторы готовятся к привычной работе с посетителями без QR-кодов, возобновляют вечеринки и приглашают гостей на бизнес-ланчи, сообщает kp.ru.

С 19 июля допуск посетителей в заведения общепита в Москве будет проходить без обязательного предъявления QR-кода.

Ранее в кафе и ресторанах из-за введения QR-кодов были отменены бизнес-ланчи. Рестораторам было невыгодно готовить обеды, так как столичные компании перевели часть сотрудников на удаленную работу.

«Наверное, грядущую неделю еще поработаем без них, а потом снова будем готовить обеды. Нам важно понять, какое количество людей придет. Тем более, что и сам август довольно такой спокойный месяц — все разъезжаются по морям», - отметила пиар-специалист гастробара «Горожане» Ирина Розова.

По ее словам, также в заведении планируют возобновить проведение вечеринок.

Кроме того, в столичных ресторанах и кафе снова доступно бронирование столиков для празднования дня рождения и свадьбы с небольшим количеством гостей.

«Бронировать столы — это стало тенденцией. Раньше москвичи приходили без записи, а нынешняя система с QR-кодами значительно ограничила количество доступных мест и люди снова стали бронировать столики», - пояснил амбассадор Федерации рестораторов и отельеров Евгений Демченко.

Московские рестораторы отметили, что за время работы системы QR-кодов в заведениях сменились гости. Так, часто в кафе начали приходить люди, которые не нашли места в любимом заведении общепита. В результате сократилась средняя сумма чека.

По неофициальной статистике, на территории мегаполиса закрылись около 170 кафе и ресторанов (всего в городе около 10 тыс. заведений общепита). Возможно, что временно закрывшиеся рестораны примут решение снова открыть свои двери для гостей.

Например, снова открываются ресторан «Соль» на Солянке, бар «Крапива», бар Los Bandidos на Китай-городе, клуб «Китайский Летчик», ресторан «Рыбный базар» и другие.

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Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

- 106 Covid‑пациентов умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии скончался 24 381 человек.

- Еще 7283 пациента выздоровели после Covid‑19 в столице. На аппаратах ИВЛ находятся 577 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 25 018 случаев коронавируса. В Подмосковье выявили 2554 больных. В Москве - 4357.

- Собянин заявил, что решение об отмене QR‑кодов принято взвешенно. На снижение показателей заболеваемости коронавирусом повлияло выполнение санитарных требований и массовая вакцинация.

- 6 тыс Covid‑коек в столичных стационарах вернутся к плановой работе. Москвичи стали относиться очень ответственно к соблюдению мер санитарной защиты.

- В Москве отмечено снижение числа госпитализированных Covid‑пациентов. Количество заболевших также уменьшилось.

- Власти столицы получают данные по каждому заразившемуся Covid‑19 и привитому. В городе проводится кампания по вакцинации от коронавируса.