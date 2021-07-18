РИАМО - 18 июл. Депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что вопрос о переходе на сокращенную рабочую неделю потерял свою актуальность, сообщают «Известия».

«Вопрос перспективы четырехдневки обсуждается уже третий год, однако за это время никаких конкретных решений не принималось, официальных распоряжений даже на проработку возможности введения сокращенной рабочей недели не было», — написал Нилов в Telegram.

По его мнению, все опросы россиян по поводу перехода на четырехдневку скорее реклама, чем попытка нарисовать объективную картину.

В воскресенье были опубликованы данные исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob. Они показали, что треть россиян не хотят введения четырехдневной рабочей недели, боясь снижения зарплаты.