РИАМО - 18 июл. Деятельность коллекторских агентств в России жестко отрегулирована на законодательном уровне, поэтому гражданам следует знать, что делать при нарушении их прав и законных интересов со стороны коллекторов.

Отличие коллекторов от судебных приставов

С 1 июля 2021 года вступили в силу изменения в российское законодательство, касающиеся ужесточения деятельности коллекторов.

Так, коллекторские агентства не вправе применять к должнику какие-либо меры принуждения для получения долга. Такими полномочиями наделены только судебные приставы-исполнители. Они могут изъять имущество, наложить на него арест, выселить должника из жилого помещения. Коллекторы не имеют таких прав, смысл их деятельности - убедить должника найти решение своей проблемы и выплатить долг.

Коллекторской деятельностью вправе заниматься только организации, сведения о которых включены в соответствующий госреестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов. Реестр размещен на сайтах ФССП и коллекторских агентств.

Права коллекторов

Коллекторские организации могут взаимодействовать с должником только путем личных встреч и телефонных переговоров, а также с помощью телеграмм, сообщений по электронной почте, СМС. Кроме того, коллекторы имеют право направлять почтовые отправления по месту жительства должника или по месту его пребывания.

Личные встречи и телефонные переговоры с должником допустимы только в рабочие дни с 8 до 22 часов, а в выходные и праздники – с 9 до 20 часов по времени места проживания или пребывания должника, которые известны кредитору или коллекторской организации.

Также ограничена частота взаимодействия коллекторов с должником: личные встречи допустимы не более одного раза в неделю, телефонные переговоры – один раз в сутки, два раза в неделю, восемь раз в месяц, телеграфные сообщения и сообщения по сетям электросвязи – два раза в сутки, четыре раза в неделю, 16 раз в месяц.

При этом коллекторы должны обеспечить аудиозапись всех переговоров с должником, а также запись сообщений по сетям электросвязи.

Права должника

Должник вправе встречаться и вести переговоры с коллекторской организацией только через своего представителя - адвоката, а также вовсе отказаться от такого взаимодействия, но не ранее чем через 4 месяца с даты возникновения просрочки по денежному обязательству. Для этого нужно направить коллекторам письменное заявление через нотариуса, заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения под расписку.

В последующем должник в любое время может отменить свое заявление, известив коллекторское агентство об этом способом, установленным договором, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения под расписку.

Ни при каких обстоятельствах не допускаются применение к должнику физической силы, угрозы убийством или причинением вреда здоровью. Также под строгим запретом - уничтожение или повреждение имущества должника, оказание на него психологического давления, использование уничижительных выражений и совершение аналогичных действий.

Если коллекторы хамят и угрожают

Если должник столкнулся с попытками изъятия имущества коллекторами, если сотрудники организации проявляют агрессию, угрожают, унижают или оскорбляют должника, то необходимо прекратить общение с ними и вызвать полицию. Такие действия коллекторов могут повлечь для них административную, а также уголовную ответственность.

Если коллекторы являются в неустановленное для этого время или совершают частые телефонные звонки, угрожают, то должнику необходимо по возможности записать переговоры, взять у оператора связи детализацию телефонных переговоров, чтобы нарушение со стороны коллекторов имело подтверждение. Операторы обязаны хранить голосовую информацию и текстовые сообщения в полном объеме в течение 6 месяцев с даты окончания их приема, передачи, доставки или обработки.

Административная ответственность для коллекторов предусмотрена и в том случае, когда они совершают действия в нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении коллекторской деятельности.

Должник также вправе подать жалобу на действия коллекторов в ФССП и прокуратуру с приложением доказательств. Для ФССП такая жалоба является основанием для внеплановой проверки коллекторской организации.

Также граждане должны знать, что действия коллекторов можно обжаловать в судебном порядке.

Если гражданин не является заемщиком или поручителем по кредиту, а коллекторы беспокоят его звонками, то следует сообщить им по телефону о непричастности к долгу, а также направить письменное уведомление в адрес коллекторского агентства и кредитора заказным письмом.