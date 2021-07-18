РИАМО - 18 июл. Владельцам газового оборудования необходимо поддерживать в надлежащем техническом состоянии плиты, водонагреватели, котлы, горелки и приборы учета газа, расположенные внутри квартиры или частного дома. Для этого каждый собственник газового оборудования должен заключить договор на его техобслуживание, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Правительство региона выстраивает эффективную систему, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей при эксплуатации газового оборудования. Одной из мер стало внедрение нового приложения «Проверки Подмосковья». На сегодняшний день сотрудники «Мособлгаза» и других газовых предприятий, включенных в реестр министерства, обеспечены учетными записями и фиксируют итоги проверок оборудования в приложении», - сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

С апреля по поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье проходит кампания «Газовая безопасность», в ходе которой газовики совершают обходы индивидуальных жилых домов для обследования газового оборудования и его инвентаризации. На сегодняшний день проверено 190 тыс. домовладений.

В ходе осмотра специалисты еще проверяют наличие у собственника договора на техобслуживание газового оборудования. В случае его отсутствия, а также в случае отказа допустить газовиков для выполнения работ по действующему договору абоненту может грозить приостановка подачи газа с предварительным письменным уведомлением и административный штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, повторно - от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Договор необходимо заключать исключительно со специализированной организацией, включенной в специальный реестр.

Техобслуживание газового оборудования проводится не реже 1 раза в год в зависимости от паспорта производителя. Заявку на заключение договора о техобслуживании внутридомового газового оборудования можно подать онлайн в личном кабинете клиента «Мособлгаза» или в офисах обслуживания клиентов.