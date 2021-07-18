РИАМО - 18 июл. Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова рассказала, что артистка сама приняла решение о выступлении накануне госпитализации. Об этом сообщает Газета.ru.

Ранее в интернете выложили запись последнего на данный момент концерта певицы, который прошел 12 июня в Казани за 4 дня до госпитализации артистки. На видео можно увидеть, что МакSим с трудом дается не только пение, но и обычная речь. Некоторые поклонники возмутились из-за того, что менеджер певицы могла допустить подобную ситуацию.

Соколова отметила, что если бы МакSим не выступила в тот день, то многие зрители восприняли бы такое решение негативно.

«О том, что у нее поднялась температура, я узнала после выступления. Она позвонила и сказала: «Не думала тебе жаловаться». Мы поменяли ей билет на ближайшее время вылета, так как Марина планировала задержаться в Казани еще на 2 дня», — добавила Соколова.

В июне 38-летнюю артистку доставили в столичную клинику с пневмонией и 40%-ным поражением легких. Несмотря на усилия врачей, состояние МакSим ухудшилось, певицу ввели в искусственную кому.